Annuncio resp. Ticketone: "Per domenica non c'è ancora sold-out, restano un centinaio di biglietti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, direttore di TicketOne: “Tutto esaurito per Napoli-Fiorentina? Non ancora. Resta solo qualche centinaio di posti per la partita, restano per la Curva B inferiore, la Curva A inferiore e la Posillipo nella parte alta. Ciò che si vede sul sito è perché lì si può acquistare solo con carta digitale. Mancano ancora due giorni a domenica, c’è tempo e possiamo andare al sold-out. Non dimentichiamo che veniamo da una pandemia e qualcuno si crea un problema, la paura c’è. La vendita nel settore Distinti è stata polverizzata in poco tempo, le curve superiori anche. Questo già la scorsa settimana. Le parti inferiori sono con minore visibilità e c’è gente che preferisce vederla in tv. Però è chiaro che partecipare con la propria squadra allo stadio si riesce anche se la partita non la vedi al top, meglio che davanti al televisore. Prevedo che i biglietti andranno in esaurimento tra oggi e domani, rimarrà veramente poco e niente. Mi auguro e immagino ci sarà il tutto esaurito”.