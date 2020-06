Ansa conferma: "Niente quarantena di squadra in caso di positivo"

Dopo le prime indiscrezioni di 'Repubblica', conferme dall'agenzia ANSA sul cambio di rotta del Comitato tecnico-scientifico sulla quarantena in caso di positività di un giocatore o di un membro dello staff: come già accade in Bundesliga, il Cts ha deciso di fare un passo indietro e ha modificato la norma che prevedeva la quarantena di tutta la squadra in caso di positività.

Se verrà individuato un positivo andrà solo lui in quarantena e il resto del gruppo squadra verrà sottoposto a tampone per individuare eventuali nuovi contagiati. Con questa modifica le possibilità che il campionato arrivi al termine sono molto più alte visto che le squadre potranno portare avanti i propri impegni (senza andare tutti in quarantena) anche con uno o più positivi.