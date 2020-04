Appello De Luca inascoltato: sarà boom di rientri da Milano, già esauriti treni e aerei

De Luca ha chiesto di non scendere al Sud dal 4 maggio in poi: non lo ascolterà quasi nessuno. Perché il boom di rientri da Milano è certo. L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea che sono già pieni tutti i treni, Trenitalia ha raddoppiato i viaggi delle Frecce, non c'è più un posto neppure per aerei e autobus. Non solo: chi non è ancora riuscito ad acquistare un biglietto sarà pronto a tornare noleggiando un auto. Tutto pur di non restare al Nord per poter riabbracciare la propria famiglia. Ma il rischio è di una nuova ondata di casi. Proprio come accadde il primo weekend di emergenza: appena saputa la notizia della chiusura della Lombardia, tutti sono tornati in Campania.