Appello Ultras Salernitana: "Tutti a caricare la squadra in hotel prima della partenza per Napoli!"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gli ultrà della Salernitana chiamano a rapporto tutto il popolo granata per caricare la squadra prima della partenza per Napoli: “Siamo sempre con voi. In vista della partita di domani contro il Napoli i gruppi della Curva Sud Siberiano invitano tutti i tifosi granata ad essere presenti alle 9:45 al “Novotel” prima della partenza, per caricare la NOSTRA SALERNITANA. Spalla a spalla, facciamo sentire la nostra voce: NOI SIAMO SALERNITANI !!! Curva Sud Siberiano”.