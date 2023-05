Arabia, Marciniak arbitrerà un'altra finale: non concesse un rigore a Lozano in Napoli-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Szymon Marciniak vola in Arabia Saudita. La Federcalcio ha infatti confermato che sarà il fischietto polacco a dirigere la finalissima della King Cup (Coppa del Custode delle due Sacre Moschee) tra Al-Hilal e Al-Wehda, in programma venerdì. Marciniak ha arbitrato la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia e, di recente tra tante polemihce il match tra Napoli e Milan. Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League al Maradona il fischietto polacco non cocesse un rigore netto agli azzurri per un fallo di Leao su Lozano.