Arrivano i maxi recuperi in Serie A: nel 1° turno sono stati giocati 90' in più

Novanta minuti in più in campo, nella prima di Serie A, in pratica un’altra partita sommando tutti recuperi che gli arbitri hanno dato prima dell’intervallo e del fischio finale, secondo le nuove regole dell’Aia che si è allineata alle imposizioni dell’Ifab. Lo scrive il quotidiano il Messaggero, che spiega così il nuovo indirizzo arbitrale.

"L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinarsi all’ora di gioco effettivo, come ai Mondiali del Qatar e come avviene in quasi tutti i principali campionati europei, ma il cammino è ancora molto lungo nonostante i dati emersi dopo la prima giornata di campionato. Numeri che se analizzati per bene, all’indomani degli ultimi due posticipi Torino-Cagliari e Bologna-Milan fanno paura".