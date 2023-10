Assemblea di Lega, ancora nessuna decisione sui diritti tv: offerta Sky più Dazn insufficiente

Terminata l'assemblea di Lega Serie A di oggi, con ancora nessuna decisione definitiva che sia stata presa sui diritti tv.

Terminata l'assemblea di Lega Serie A di oggi, con ancora nessuna decisione definitiva che sia stata presa sui diritti tv. L'offerta più alta, quella di Sky più DAZN, viene giudicata non sufficiente, la prossima assemblea sarà in data lunedì 23 ottobre e sarà anche allo stesso tempo il termine ultimo per le trattative private. Secondo quanto apprendiamo, la situazione dei venti club presenta una spaccatura interna perché una parte consistente spinge per far partire il canale di Lega.