Atalanta, de Roon multato per un post anti-Roma. E Zalewski?

© foto di www.imagephotoagency.it

Un post social contro la Roma, risalente al 24 aprile scorso, e Martin de Roon viene così multato dalla FIGC. Un'ammenda di 2.500 euro per "Contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo”. Il centrocampista dell'Atalanta, dopo una partita con i giallorossi, aveva postato una foto col dito medio e il portachiavi della Conference League, vinta dai capitolini contro il Feyenoord, scrivendo "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma". Come mai del coro anti-Napoli di Nicola Zalewski invece non se ne parla?