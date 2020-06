Atalanta-Napoli e altre due gare dei partenopei su DAZN

Il campionato di Serie A prosegue per il Napoli contro l'Atalanta, match valido per la 29° giornata di campionato, con fischio d'inizio alle ore 19:30.

DOVE VEDERLA IN TV - Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, come le altre due partite contro il Bologna e il Parma, rispettivamente della 14esima e la 16esima giornata di ritorno.

10a giornata girone di ritorno

02/07/2020 Giovedì 19.30 Atalanta-Napoli DAZN

14^ giornata girone di ritorno

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Bologna-Napoli DAZN

16^ giornata girone di ritorno

22/07/2020 Mercoledì 19.30 Parma-Napoli DAZN