Atalanta-Napoli: il match che inizia con un rigore e termina con un gol di Elmas

Anche l’anno scorso fu match della 13esima giornata, era prima (Napoli a 32 puti) contro seconda (Atalanta a 27).

Fonte: TMW

Nella storia di questo incrocio mai il segno 2 in schedina è uscito per 3 stagioni consecutive. Nel 2021-2022 è stato un 1-3: Insigne al 14’ su rigore, Politano al 37’, De Roon al 58’, Elmas all’81’. Nel 2022-2023 ecco un 1-2: Lookman al 19’ su penalty, Osimhen al 23’, Elmas al 35’.

Insomma, punteggio sempre sbloccato dagli undici metri e il centrocampista macedone come ultimo marcatore.

Anche fra il 2017-2018 e il 2018-2019 Napoli aveva conquistato casa Atalanta per 2 campionati di fila, tuttavia nel 2019-2020 arrivò un 2-0 griffato Pasalic-Gosens a interrompere il quasi-record.

Bilancio dei precedenti, Serie A più cadetteria, che sorride ai padroni di casa in vantaggio per numero di vittorie, 23-12, mentre i segni X ammontano a 20, e marcature, 79-58.

L’incrocio non finisce col pareggio dal 2014-2015, 1-1, mentre lo 0-0 tarda dal 2003-2004 (poi 15 sfide con almeno una squadra a segno).

C’è solo un punto che distanzia nerazzurri e azzurri nella classifica di Serie A.

Atalanta a quota 20 (6V – 2X – 4P con 20GF e 11GS), la metà, 10, fra le mura di casa (3V – 1X – 1P con 8GF e 2GS). Viene dal pari di Udine. Napoli che si trova a 21 (6V – 3X – 3P con 24GF e 13GS), due terzi, 14, in esterna (4V – 2X – 0P con 14GF e 4GS). È reduce dal KO con l’Empoli che ha provocato il cambio in panchina.

Quella atalantina è la miglior difesa casalinga, quella napoletana la seconda in esterna (titolo condiviso con la Juventus).

Attenzione al 6-0, per i campani, in fatto di rigori a favore in questo torneo.

