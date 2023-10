Attentato a Bruxelles prima di Belgio-Svezia: almeno due morti accertati

Attentato a Bruxelles: un uomo ha aperto il fuoco con un kalashnikov al grido di "Allah akbar" e secondo le informazioni riportate dai media inglesi vi sarebbero due vittime svedesi, arrivate nel capoluogo belga per assistere alla partita Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni a Euro 2024.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 19.15, il sospettato è attualmente in fuga. In un video sequestrato dalle autorità l'attentatore afferma di appartenere all'ISIS e di aver vendicato i musulmani. Oltre alle due vittime vi sarebbero diversi feriti.

