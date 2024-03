Attenzione agli inizi sprint del Torino: solidissimo nei primi 45’, l’80% dei gol subiti nel 2T

La squadra di Juric ha dimostrato in questa stagione una discontinuità tra un tempo e l’altro.

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Juventus, domani torna in campo il Napoli. Gli azzurri apriranno la ventottesima giornata di Serie A ospitando il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Juric ha dimostrato in questa stagione una discontinuità tra un tempo e l’altro.

A testimoniare questa tendenza sono i dati. I granata partono forte nella prima frazione e sono solidissimi nei primi 45 minuti, ma nella ripresa puntualmente crollano. 20 i gol subiti sui 26 totali nel secondo tempo. Solo 6 nel primo tempo e appena 2 nei primi 30’. Il Napoli dovrà fare quindi attenzione agli inizi sprint della compagine di Juric e sfruttare il calo a cui va incontro nella ripresa.