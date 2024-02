Attenzione ai gialli: ben 6 diffidati a rischio per la sfida al Milan

Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida di oggi al pomeriggio al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini

Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida di oggi pomeriggio al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti in diffida ben 6 azzurri: si tratta di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani e quindi in caso di giallo col Verona salterebbero la sfida seguente contro il Milan.