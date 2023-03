Attenzione al Cholito: la Lazio è la sua vittima preferita in Serie A

Simeone ha segnato otto reti contro la Lazio nel massimo campionato, più che contro qualsiasi altra formazione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Attenzione al Cholito! In sette partite stagionali di coppa (Coppa Italia e Champions League), Giovanni Simeone ha realizzato cinque gol, due in più che nelle 14 gare disputate in questa Serie A - il Cholito ha però segnato otto reti contro la Lazio nel massimo campionato, più che contro qualsiasi altra formazione. Lo riferiscono i colleghi di Opta