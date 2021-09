Attenzione al solito Quagliarella: 8 gol al Napoli, 5 nelle ultime 10 gare

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SECONDO SUCCESSO DI FILA: IL NAPOLI BATTE 2-0 IL BENEVENTO Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita LE ALTRE DI A UFFICIALE - 777 PARTNERS NUOVO PROPRIETARIO DEL GENOA. ACQUISTERÀ IL 99.9% DEL CLUB 777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà del Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia. Il Genoa C.F.C. (“Genoa”), che gioca nella prestigiosa Serie A italiana,... 777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà del Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia. Il Genoa C.F.C. (“Genoa”), che gioca nella prestigiosa Serie A italiana,...