Attenzione alle fasce della Lazio: nessuna squadra crossa di più in Serie A

vedi letture

Semplicità ed efficacia: la Lazio di Marco Baroni ha fatto delle corsie esterne il fulcro del proprio gioco. Ali e terzini lavorano in simbiosi, creando superiorità e fornendo palloni invitanti in area. Non a caso, i biancocelesti sono primi in Serie A per numero di cross tentati, con una media di 23 a partita. L’obiettivo tattico è chiaro: attirare la pressione su un lato e poi ribaltare il fronte con un cambio di gioco o un cross improvviso, sfruttando gli spazi creati dagli esterni che si accentrano e dai terzini in sovrapposizione. Un’idea che, seppur meno in voga nel calcio moderno, si sta rivelando estremamente produttiva.

Nonostante l’assenza di colpitori di testa dominanti, la Lazio sopperisce con una forte densità in area: almeno quattro uomini si inseriscono su ogni cross, aumentando l’imprevedibilità dell’attacco. Il modulo prevede un rifinitore, spesso Dia, a supporto del centravanti Castellanos, favorendo gli inserimenti e rendendo più difficile la lettura delle marcature avversarie.

Con 23 cross tentati ogni 90 minuti, la Lazio guida questa speciale classifica della Serie A. Dietro di lei segue il Cagliari a quota 22, poi l'Inter a 21 e l'Atalanta a 20. Un'ulteriore conferma di come il gioco di Baroni dipenda spesso e volentieri dalla capacità di sfruttare le corsie esterne. Con il ritorno in forma di Nuno Tavares, tornato a spingere e crossare con continuità, la Lazio punta a rendere ancora più letale il proprio gioco sulle fasce. A volte, per essere efficaci, basta la semplicità. A scriverlo è il Corriere dello Sport.