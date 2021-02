Avete vinto la Settimana Tipo

Non servono commenti. Basterebbe guardare il fotogramma del posizionamento sul gol di Montoro per percepire il caos assoluto che regna in casa Napoli. Nella gara dove era fondamentale non prendere gol, la difesa lascia prima crossare un uomo senza pressione e poi colpire di testa un attaccante nella propria area senza essere in nessun modo contrastato.

Fuori anche dall’Europa. Ora vediamo i miracoli che arriveranno con la SETTIMANA TIPO che ci siamo ‘guadagnati’ con questo scempio. Contro un Granada che a tratti sembrava non credere al regalo che il Napoli gli ha consegnato in questi 180' pieni zeppi di errori imperdonabili.