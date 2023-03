Avvistati 300 Ultrà Eintracht a Salerno: in arrivo ultrà anche da Bergamo

La Prefettura di Napoli ha vietato ieri la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte in occasione di Napoli-Eintracht.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Prefettura di Napoli ha vietato ieri la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte in occasione di Napoli-Eintracht. Un provvedimento diverso rispetto al primo che vietava la trasferta a tutti i cittadini tedeschi. Questo pomeriggio, riferisce la Rai, circa 300 tifosi dell'Eintracht sono arrivati a Salerno per poi raggiungere in treno Napoli. Segnalati anche gruppi di ultrà in partenza anche da Bari e Bergamo.