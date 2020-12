AZ-Napoli, probabili formazioni Sky: Gattuso col 4-3-3, out Petagna e Lozano

Il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3, almeno negli uomini, nel match contro l'AZ in programma per stasera e valevole per la quinta giornata della fase a gironi d'Europa League. E' un cambio di rotta, un adattamento - riferisce Sky Sport - dettato dall'assenza di Victor Osimhen e della sua propenzione offensiva. Per questo ci sarà un centrocampista in più e sarà da valutare poi la posizione di Zielinski. Non ci sarà Petagna, Mertens sarà ancora il centravanti. Di seguito la probabile formazione secondo l'emittente satellitare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne