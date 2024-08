Baby Kvara, svelato il nome del primogenito del georgiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 20:50 Notizie di di @antonio_noto

Kvara era volato in Georgia per il dolce evento, domani è atteso a Napoli per riprendere la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Bologna.