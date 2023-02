Barcellona nella bufera: il saldo rigori ed espulsioni era altissimo con Negreira

Il Barcellona è finito nella bufera per i rapporti con Enriquez Negreira, ex vice-presidente della commissione tecnica arbitrale spagnola.

TuttoNapoli.net

Oltre trenta pagamenti per un ammontare complessivo di 1,6 milioni di euro. Il Barcellona è finito nella bufera per i rapporti con Enriquez Negreira, ex vice-presidente della commissione tecnica arbitrale spagnola. Marca riporta oggi un dato interessante: nelle tre stagioni in cui sono stati effettuati i pagamenti (dal 2015-16 al 2017-18), il saldo rigori ed espulsioni è altissimo: 33 rigori a favore e 3 contro (+ 30), 23 rossi per gli avversari e 4 per i giocatori blaugrana (- 19).