Barcellona, tegola Messi: argentino fermo un altro mese

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Brutta tegola per il Barcellona che domenica sera ha trovato la prima vittoria stagionale nella Liga, surclassando nel Camp Nou per 5-2 il Betis Siviglia. Secondo l'emittente Radio Catalunya 1, Leo Messi ha avuto una ricaduta proprio mentre cercava di recuperare dall'infortunio al Soleo. L'asso argentino, dunque, sarà costretto a prolungare - con ogni probabilità di un altro mese - la propria assenza dai campi da gioco. Messi salterà, quindi, i primi due impegni della fase a gironi della Champions League, oltre alle partite della Liga. Un duro colpo per l'allenatore Ernesto Valverde e per i tifosi blaugrana che già contro il Betis Siviglia hanno dovuto rinunciare in un colpo solo allo stesso Messi, all'uruguagio Luis Suarez e al francese Ousmane Dembelé.