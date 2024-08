Barcellona umiliato e fischiato al Montjuic: tris del Monaco che vince il Gamper

Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi del Barcellona rischiano di vivere un'altra stagione "infernale". La prima uscita all'Estadio Olímpico Lluís Companys, casa dei blaugrana anche per il 2024/25 in attesa che i lavori per il nuovo Camp Nou vengano ultimati, è stata un vero e proprio disastro per il Barça: il Monaco infatti si è imposto sulla squadra di Flick con un netto 3-0 nel consueto Trofeo Gamper.

Una sconfitta preoccupante a cinque giorni dall'inizio del campionato. I catalani, rimaneggiati ma pur sempre competitivi, sono crollati nella ripresa dopo aver tenuto nei primi 45': Camara ha aperto le marcature al 50', Embolo ha raddoppiato sette minuti più tardi, Mawissa Elebi ha chiuso i giochi a 4 dalla fine. La festa si è trasformata in preoccupazione, subito fischi per il nuovo tecnico. Ci sarà tanto da lavorare.