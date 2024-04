Bari come Napoli: Iachini in bilico, possibile terzo esonero della stagione

Clima di massima tensione nel Bari: dopo la sconfitta interna contro la Cremonese sarebbe in bilico la posizione dell'allenatore Beppe Iachini

Clima di massima tensione nel Bari dei De Laurentiis: come riporta Tele Bari, dopo la sconfitta interna contro la Cremonese sarebbe in bilico la posizione dell'allenatore Beppe Iachini. L'ex tecnico della Fiorentina, subentrato a Pasquale Marino (che a sua volta aveva preso il posto di Michele Mignani), non è riuscito a dare lo scossone alla squadra: ottenuti solo due punti in sette gare scivolando al terzultimo posto.

Nella giornata di ieri c'è stato un confronto tra allenatore e dirigenza: Iachini ha un contratto fino al 2025 a cifre importanti, ma la società vuole quantomeno evitare la retrocessione e non è da escludere quello che sarebbe il terzo e clamoroso esonero della stagione sulla panchina dei galletti.