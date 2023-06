Bari da record per la finale playoff col Cagliari: mai così tanti spettatori al San Nicola

Il Bari stasera può festeggiare la Serie A contro il Cagliari dinanzi al pubblico delle altre occasioni. Dato record sugli spettatori

© foto di Ivan Cardia

Il Bari stasera può festeggiare la Serie A contro il Cagliari dinanzi al pubblico delle altre occasioni. Dato record sugli spettatori, come comunicato dal club pugliese: "Questa sera al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l' 'Astronave' sarà il record assoluto di presenze! Superato il precedente di Bari-Inter del '90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490).

Un ulteriore dato che va a sottolineare l'importanza di quello che è a tutti gli effetti un appuntamento con la storia: dal post fallimento, con la conseguente ripartenza dalla Serie D nella stagione '18-'19, sotto la gestione del presidente Luigi De Laurentiis, i biancorossi sono arrivati a giocarsi una incredibile promozione in massima serie dopo aver chiuso, da matricola, la stagione regolare al 3° posto in solitaria".