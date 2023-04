Bari, De Laurentiis costretti a vendere con la promozione: alla finestra l'ex pres. della Roma

In rampa di lancio il Bari, attualmente terzo nel campionato di Serie B, e con un occhio ovviamente al futuro.

In rampa di lancio il Bari, attualmente terzo nel campionato di Serie B, e con un occhio ovviamente al futuro: perché la promozione in Serie A non è forse facile, ma non è neppure una remota ipotesi, almeno allo stato attuale. Situazione, questa, che implicherebbe la cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis, che nella massima serie ha già il Napoli, e non potrebbe tenere un altro club; alla finestra, stando a quanto riporta Milanofinanza.it, l'ex co-proprietario e presidente della Roma James Pallotta, che da tempo vorrebbe rientrare nel calcio.