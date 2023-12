Bel traguardo per Lobotka: stasera fa 135 e supera Bagni entrando in Top 100

Inamovibile anche per Walter Mazzarri, Stanislav Lobotka prosegue la stagione con grande continuità e scala anche la classifica di presenze all time

© foto di www.imagephotoagency.it

Inamovibile anche per Walter Mazzarri, Stanislav Lobotka prosegue la stagione con grande continuità e scala anche la classifica di presenze all time del Napoli. Lo slovacco questa sera contro il Braga raggiungerà la presenza numero 135 in maglia azzurra, superando un grande ex come Bagni ed agganciando Gianfranco Zola proprio nella Top 100. Prossimo step imminente le 136 presenze di Calaiò al 99° posto.