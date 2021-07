Belgio-Italia finisce al 78' per Insigne: al suo posto Berardi. Esce in lacrime Spinazzola

Brutte notizie per l'Italia e per il ct Mancini, che ha dovuto rinunciare a Leonardo Spinazzola, uscito infortunato e in lacrime. Le prime voci, direttamente dal campo, parlano addirittura di un timore di strappo. In ogni caso si tratta di un problema muscolare al flessore che con ogni probabilità vede finire qui un Europeo che l'ha visto assoluto protagonista. Al suo posto dentro Emerson Palmieri, senza riscaldamento, fuori anche Lorenzo Insigne per Berardi.