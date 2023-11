Ben 9 legni colpiti: Napoli seconda squadra più sfortunata della Serie A

TuttoNapoli.net

Dopo 12 giornate di Serie A il Frosinone è primo in classifica per pali e traverse colpite va, ben 12 pali. Nella top 5 di questa speciale graduatoria c'è anche il Napoli, con 9 legni colpiti. Roma a quota 8, Atalanta a quota 7. Zero pali e traverse per il Torino, unica squadra del campionato a non avere alcun conto in sospeso con la buona sorte. A riportarlo é Sportmediaset.