Benitez già a rischio esonero: Celta Vigo in crisi e mai così male da 60 anni

L'ennesima rimonta subita potrebbe costare cara a Rafa Benitez. Il Celta Vigo, dopo Barcellona e Alaves, ha perso un'occasione preziosa anche contro il Las Palmas e ora la classifica preoccupa: per trovare l'ultima volta in cui il club galiziano era partito così male, sottolinea As bisogna tornare al 1995 o addirittura al 1959.

E così, la posizione dell'ex tecnico di Napoli e Real Madrid non sembra essere più così salda. I suoi numeri sono impietosi: una vittoria in otto partite, tre nelle ultime 22 compresa la fallimentare esperienza con l'Everton.

In poco tempo, Benitez ha trasformato l'entusiasmo in delusione a causa degli scarsi risultati ottenuti: inoltre, è finito sotto accusa per l'"immobilismo" mostrato nelle ultime tre sfide, dove non è riuscito a prendere contromisure nonostante la sua squadra abbia mostrato di essere in difficoltà nel finale.

La società ha sempre difeso l'allenatore, ricordando che il progetto tecnico è triennale: il nuovo presidente Marián Mouriño gli ha dato carta bianca nella ristrutturazione del club ma bisognerà vedere per quanto tempo riuscirà a tollerare questi risultati.