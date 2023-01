Bereszynski promosso da Tmw: "Non si fa condizionare dalle voci di mercato, usa forza e tempismo"

Voto 6.5 per Bereszynski in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Voto 6.5 per Bereszynski in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria. Questo il voto con tanto di giudizio di Tmw: "Accentrato nella posizione dei tre difensori centrali, non si fa condizionare dalle voci di mercato. Copre la sua posizione usando forza e anche tempismo".