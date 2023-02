Brasile contro il razzismo: i club potranno essere sanzionati con punti in meno in classifica

Le segnalazioni saranno girate all'autorità di polizia, così che anche la giustizia ordinaria possa fare il suo corso e non si disperdano gli sforzi.

Grandi novità in arrivo dal Brasile. Come informa la stessa Federcalcio del grande paese sudamericano, la CBF sarà il primo ente ad inserire direttamente nel regolamento di gioco la possibilità di sanzionare direttamente le società con punti di penalizzazione in classifica qualora i loro sostenitori si rendano protagonisti di episodi di discriminazione razziale. E non solo, perché le segnalazioni saranno girate all'autorità di polizia, così che anche la giustizia ordinaria possa fare il suo corso e non si disperdano gli sforzi.