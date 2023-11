Bundesliga amara per gli ex Juve: Bonucci sempre ko, De Ligt perde il posto e si rompe il crociato

Insomma, la Bundesliga vede più nero che bianco negli ultimi tempi.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

È un momento molto buio quello che gli ex juventini vivono in Bundesliga. Bonucci sta faticando oltre modo con l'Union Berlino, reduce da undici sconfitte consecutive, con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e finito in panchina nelle ultime gare. Invece De Ligt aveva perso il posto da titolare nel Bayern Monaco e, per questo, ha giocato la partita di Coppa di Germania contro il Saarbrucken. Una partita da tregenda visto che i Campioni di Germania hanno perso per 2-1 contro una squadra di terza divisione e che, in più, De Ligt pare avere subito la lesione del legamento crociato, uscendo in barella poco dopo la metà del primo tempo.

Uno stop che potrebbe essere lungo, lunghissimo. Non ci sono ancora comunicati da parte del Bayern Monaco, ma con un intervento chirurgico De Ligt dovrebbe rientrare in 4 o 6 mesi proprio per la rottura del crociato. Una tegola per la retroguardia bavarese che probabilmente dovrà tornare sul mercato a gennaio, anche se, appunto, l'olandese non era più il titolare indiscusso cedendo il posto a Upamecano, a parte nelle ultime gare dove era stato fuori per un infortunio alla coscia.

Insomma, la Bundesliga vede più nero che bianco negli ultimi tempi.