Bundesliga, il Lipsia batte l'Union Berlino: ancora panchina per Elmas

Vittoria agevole per il Lipsia che oggi ha battuto in casa per 2-0 l’Union Berlino. Openda apre le marcature nel primo tempo, Sesko arrotonda invece il punteggio in avvio di ripresa. Al 73’ la formazione della Capitale è rimasta anche in inferiorità numerica in virtù del rosso subito da Trimmel. Con questo risultato il Lipsia consolida il quinto posto, mentre l’Union Berlino resta in quartultima posizione. Nel Lipsia non è entrato Eljif Elmas, quarta panchina consecutiva l'ex azzurro, che ancora non riesce a trovare spazio in Bundesliga.