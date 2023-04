Bundesliga, sorpasso in vetta: crolla il Bayern, poker Dortmund all'Eintracht

In Bundesliga a sorpresa cade il Bayern Monaco, sotto i colpi del Mainz, in trasferta.

Venerdì 21 aprile

Augsburg - Stoccarda 1-1

Sabato 22 aprile

Bochum - Wolfsburg 1-5

Hertha - Werder Brema 2-4

Hoffenheim - Colonia 1-3

Mainz - Bayern 3-1

Dortmund - Francoforte

Domenica 23 aprile

Friburgo - Schalke

Leverkusen - Lipsia

Gladbach - Union Berlino

Classifica

Dortmund 60

Bayern 59

Union Berlino 52

Lipsia 51

Friburgo 50

Mainz 45

Leverkusen 44

Wolfsburg 42

Francoforte 42

Monchengladbach 36

Colonia 35

Werder Brema 35

Augsburg 30

Hoffenheim 29

Bochum 27

Stoccarda 25

Schalke 24

Hertha 22