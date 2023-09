Buone notizie per Ambrosino: si era infortunato col Napoli, ora è a disposizione del Catanzaro

Buone notizie in casa Catanzaro, con mister Vivarini che presto potrà contare su un'altra bocca di fuoco in attacco.

Buone notizie in casa Catanzaro, con mister Vivarini che presto potrà contare su un'altra bocca di fuoco in attacco. Secondo quanto riportato da uscatanzarocalcionews.it, le Aquile del Sud ritrovano infatti Giuseppe Ambrosino, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo test con il Napoli, prima di approdare al Catanzaro.

Un recupero sicuramente importante per il Catanzaro, rivelazione di questa prima parte di campionato: la squadra di Vivarini è infatti al primo posto con 10 punti, gli stessi del Parma. Un bottino niente male per una squadra neopromossa ma che punta ad essere la vera mina vagante del campionato cadetto.