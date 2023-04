Buone notizie per Berlusconi: il patron del Monza esce dalla terapia intensiva

Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria in virtù delle condizioni generali in via di miglioramento di questi giorni. La notizia è riportata da Corriere.it. Il proprietario del Monza era stato ricoverato lo scorso 5 aprile.