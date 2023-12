"Cacciate fuori le palle!", dura contestazione al Maradona dopo la figuraccia col Frosinone

Crolla il Napoli in casa col Frosinone, battuto 4-0 ed eliminato dai ciociari in Coppa Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Crolla il Napoli in casa col Frosinone, battuto 4-0 ed eliminato dai ciociari in Coppa Italia. Al termine della partita è scoppiata la contestazione al Maradona. Tifosi delusi e infuriati per l'ennesima sconfitta stagionale e la brutta figura rimediata dai campioni d'Italia tra le mura amiche. Mentre gli azzurri salutavano affranti il pubblico, dalle curve è partito il coro: "Cacciate fuori le palle!".