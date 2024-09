Cagliari, il report dell'allenamento: un big torna in gruppo, Prati ancora a parte

Ultime sul Cagliari direttamente dal club rossoblù, che tramite il proprio sito ha pubblicato il report dell'ultimo allenamento agli ordini di Davide Nicola: "Nuova tappa di avvicinamento alla gara dell’Unipol Domus contro il Napoli, (i biglietti), la squadra si è allenata questa mattina al CRAI Sport Center. Per iniziare, lavori sulla forza in palestra, poi il trasferimento del gruppo in campo: esercitazioni tecniche e conclusioni a rete; spazio alla tattica e, per chiudere, serie di partitelle.

Si sono allenati regolarmente con la squadra Yerry Mina e Adam Obert, rientrato a Cagliari dopo gli impegni con la Nazionale slovacca. Terapie e lavori personalizzati per Matteo Prati. Domani, giovedì 12, nuova seduta in programma al mattino".