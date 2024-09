Cagliari-Napoli, rientra Luvumbo ma Prati è sempre in dubbio: le ultime

Antivigilia di campionato per il Cagliari che affronterà il Napoli alla ripresa del campionato. I rossoblù si sono allenati oggi all’Unipol Domus in vista della gara di domenica. Davanti al presidente Giulini, la squadra è stata impegnata inizialmente in lavori di attivazione ed esercitazioni tecniche. Poi focus sulla tattica e prove di palle inattive in funzione della partita. Ultimi a rientrare nell’Isola, si sono allenati con la squadra i nazionali Lapadula e Kingstone. Personalizzato per Prati. Domani, sabato 14, nuovo allenamento in programma al mattino.