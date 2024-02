Cagliari, quanti dubbi per Ranieri: ultime in vista del Napoli

Il Cagliari prosegue la preparazione al match di domenica 25 febbraio contro il Napoli, all’Unipol Domus, in programma per le ore 15:00

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari prosegue la preparazione al match di domenica 25 febbraio contro il Napoli, all’Unipol Domus, in programma per le ore 15:00. In casa rossoblù tiene ancora banco la questione infortunati con Sulemana e Oristanio che proseguono il proprio allenamento personalizzato, mentre Shomurodov prosegue il proprio percorso tra palestra e campo. Negli ultimi due allenamenti prima del match saranno valutate attentamente le condizioni dei primi due per cui non è da escludere una convocazione almeno per la panchina, difficilissima se non impossibile la presenza dell’uzbeko. Lo si legge su Cagliarinews24.