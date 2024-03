Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: si parte con United e gli scontri-salvezza

Dopo l'anticipo di ieri sera, la Serie A scende in campo con altre quattro partite. Si parte alle 15.00 con due scontri salvezza

Dopo l'anticipo di ieri sera, la Serie A scende in campo con altre quattro partite. Si parte alle 15.00 con due scontri salvezza, Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Alle 18.00 il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta ospita l'Inter capolista, mentre alle 20.45 la sfida fra Genoa e Monza.

13.30 Manchester United-Everton (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K

14.00 Spezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Cosenza-Cittadella (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Modena-Feralpisalò (Serie B) -DAZN, SKY SPORT

14.00 Valencia-Getafe (Liga) - DAZN

15.00 Cagliari-Salernitana (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 Sassuolo-Frosinone (Serie A) -DAZN, ZONA DAZN

15.00 Juventus-Fiorentina (Coppa Italia femminile) - YOUTUBE FIGC

15.30 Bayern-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Wolverhampton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT MAX

16.15 Cremonese-Como (Serie B) -DAZN, SKY SPORT

16.15 Pisa-Ternana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Catanzaro-Reggiana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Cadice-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

16.15 Pergolettese-Mantova (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Perugia-Ancona (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Trento-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Bologna-Inter (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.00 Al Taawoun-Al Ahli (Saudi League) - LA7D

18.30 Arsenal-Brentford (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Werder Brema-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT

18.30 Granada-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.30 Lumezzane-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Pro Vercelli-Legnago (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Genoa-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Girona-Osasuna (Liga) - DAZN e ZONA DAZN

21.00 Lens-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA