Calcio in tv, tutte le gare di oggi: termina la giornata di Premier League

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche alla vigilia di Capodanno, quest'oggi, il 31 dicembre 2023, il calcio non si ferma. In Inghilterra si conclude la ventesima giornata di campionato e alle 15 sono in programma due partite, entrambe trasmesse su Sky Sport nel palinsesto televisivo del pallone che rotola. Ecco tutte le partite trasmesse in tv.

15.00 Fulham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

15.00 Tottenham-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT CALCIO