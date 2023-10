"Calcio-scommesse, i club non rischiano se hanno denunciato”: la norma federale

L’articolo 24 al comma 5 specifica che 'hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale'.

"Calcio-scommesse, i club non rischiano se hanno denunciato" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Domande e risposte sul quotidiano rosa in merito alla vicenda calcio-scommesse. Cosa rischiano i club? "Nulla se hanno denunciato subito tutto alla Procura appena venuti a conoscenza dell’attività del loro tesserato.

L’articolo 24 al comma 5 specifica che 'hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale'. Chi non lo fa va incontro alla sanzione dell’inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15 mila. Insomma, per l’omessa denuncia si risponde soltanto a titolo personale, non c’è la responsabilità oggettiva del club".