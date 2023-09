Calciomercato, spauracchio Arabia: ecco i principali Paesi in cui è ancora aperto

Ieri alle 20 è suonato il gong della sessione estiva del calciomercato italiano.

Ieri alle 20 è suonato il gong della sessione estiva del calciomercato italiano. Adesso i club potranno tesserare soltanto calciatori che risultino essersi svincolati dalle precedenti società prima della fine della finestra di trasferimento. Anche i principali campionati europei hanno visto il rispettivo calciomercato chiudere i battenti nella giornata di ieri. In giro per il mondo, però, ci sono diversi Paesi in cui è possibile registrare nuovi giocatori, e dai quali, di conseguenza, potranno arrivare offerte anche per il campionato italiano.

Spauracchio Arabia Saudita. Il "pericolo" principale, di cui hanno parlato anche diversi dirigenti nelle ultime settimane, è il mercato saudita: chiuderà il 7 settembre. Di seguito, troverete un elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Belgio: chiusura 6 settembre.

Ungheria: chiusura 6 settembre.

Arabia Saudita: chiusura 7 settembre.

Svizzera: chiusura 7 settembre.

Grecia: chiusura 11 settembre.

Australia: chiusura 12 settembre.

Messico: chiusura 13 settembre.

Russia: chiusura 14 settembre.

Turchia: chiusura 15 settembre.

Qatar: chiusura 18 settembre.

Israele: chiusura 20 settembre.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 settembre.