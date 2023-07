Calendario Serie A, cambia l'orario del sorteggio: dove seguire la diretta tv

Cambio di orario per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di orario per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La presentazione resta in programma per domani (mercoledì 5 luglio), ma alle ore 12:30 (e non alle 12 come inizialmente comunicato). Sarà possibile seguire il sorteggio del calendario in diretta su Dazn, presenti oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De Siervo, tre Legends della Serie A, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.