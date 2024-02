Calzona, a marzo due amichevoli con la Slovacchia: che succederà col Napoli?

Il 23 e il 26 marzo la Slovacchia di Francesco Calzona giocherà due amichevoli per avvicinarsi a Euro 2024

Il 23 e il 26 marzo la Slovacchia di Francesco Calzona, prossimo allenatore azzurro pronto a prendere il posto di Mazzarri, giocherà due amichevoli per avvicinarsi a Euro 2024. La prima contro l'Austria e la seconda contro la Norvegia. Cosa accadrà in quella settimana in cui il ct Calzona non ci sarà e, soprattutto, a ridosso di quali partite arriveranno le due sfide amichevoli?

Il Napoli affronterà il 30 marzo l'Atalanta. Saranno giorni in cui mancheranno molti calciatori che saranno in giro con le rispettive nazionali. Anche le sedute saranno ridotte. Chi resterà ovviamente verrà guidato dai collaboratori tecnici di Calzona. Per questo è importante definire lo staff. Calzona non potrà portare con sé tutti quelli che lavorano con lui nella Slovacchia a partire da Hamsik che infatti è in dubbio.