Calzona e un primo giorno di fuoco: tutti gli appuntamenti del nuovo tecnico del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico che raccoglierà l'eredità di Walter Mazzarri in queste ore è arrivato in città, neanche il tempo di disfare le valigie che dovrà già gettarsi a capofitto nella nuova avventura visto che la prima giornata da allenatore azzurro sarà subito densa e ricca di appuntamenti. L'incontro con De Laurentiis, quello con la squadra, quindi il primo allenamento e l'appuntamento in sala stampa per la presentazione ufficiale in concomitanza con le parole della vigilia europea.

Il ct della Slovacchia, ricordiamo che manterrà il doppio incarico fino al prossimo giugno, deve infatti preparare in fretta e furia la sfida di domani contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. E in questo senso oggi non mancheranno gli appuntamenti legati alla super sfida europea, con qualche cambiamento d'orario rispetto al programma originale.

Si inizierà subito dopo pranzo, con l'allenamento di rifinitura con i consueti 15 minuti aperti alla stampa a Castel Volturno: appuntamento originariamente fissato alle 11, la squadra invece si ritroverà alle 14 per la seduta. Poi spazio alla conferenza stampa dal doppio significato: sia come presentazione ufficiale, sia come preparazione alla super sfida contro i catalani di domani. L'incontro con i giornalisti è in programma alle 19 di questo pomeriggio.