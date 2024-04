Cambia tutto in 2’: Osimhen e Politano ribaltano il Monza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno-due clamoroso del Napoli, che ribalta il punteggio e ore conduce 1-2. Prima Politano, appena entrato al posto di Ngonge, premia l'arrivo sulla destra di Anguissa che crossa in mezzo per Osimhen. Il nigeriano svetta battendo nettamente Izzo nel duello aereo e di testa infila Di Gregorio per il gol del'1-1. L'attaccante cade male dopo lo stacco resta a terra causando attimi di panico in casa Napoli, ma poi riesce a proseguire il match.

Il Monza non ha neanche il tempo di riorganizzarsi, che Politano si mette in proprio e firma il gol del vantaggio con un clamoroso mancino al volo su corta respinta della difesa monzese. Di Gregorio non può nulla: Napoli avanti.