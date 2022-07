Campagna abbonamenti, vicino l'annuncio del lancio: l'obiettivo è anticipare il ritiro

Il ritorno all'acquisto delle tessere era stato annunciato da alcune testate per la fine di giugno, ma in realtà serviranno ancora altri giorni.

Il Napoli è pronto a far partire la campagna abbonamenti. Il ritorno all'acquisto delle tessere era stato annunciato da alcune testate per la fine di giugno, ma in realtà serviranno ancora altri giorni. Il lancio - riferisce Il Mattino - dovrebbe arrivare prima del ritiro di Dimaro che inizierà l'8 luglio. Manca dunque molto poco per conoscere i prezzi e le modalità d'acquisto.